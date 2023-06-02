Жители Шебекина получат зарплаты и пенсии досрочно

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Занятые в бюджетной, муниципальной и региональной сферах жители Шебекина смогут получать заработанную плату до 2 и 5 июня, а работники образовательной сферы - до 9 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По работодателям и заработной плате. Если сотрудник является из бюджетной, муниципальной или региональной сфер, заработные платы будут начислены до 2 и 5 июня соответственно. Сейчас решаем проблему с образованием. У них плановые сроки получения заработной платы 10 и 15 июня. Отрабатываем, чтобы всем выплатить до 9 июня", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, выплата пенсий для жителей Шебекина производится досрочно также в главпочтамте в Белгороде, в пунктах временного размещения (ПВР), в отделениях социального и пенсионного страхования по месту пребывания.

"По лекарствам для льготников. Если вы находитесь в ПВРе, обращаетесь к тем медицинским работникам, которые там есть, называете свои данные и необходимый препарат. Сотрудники смотрят по электронной карте, льготник или нет, и выдают необходимые препараты. Также можно обратиться к любому врачу в населенном пункте, в котором вы находитесь, и выписать рецепт на необходимый препарат", - добавил глава региона.