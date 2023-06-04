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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Тульской области разместили группу жителей Шебекино

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первая группа из более чем 60 жителей города Шебекино Белгородской области прибыла в Тульскую область, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как отмечается, преимущественно это женщины, дети и пожилые люди.

Они размещены в Центре временного размещения в Плавске Тульской области. "Организовано продовольственное, медицинское и информационное обеспечение прибывших граждан", - говорится в сообщении.

Территория Шебекинского городского округа в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения, развернутые как в регионе, так и в других субъектах РФ.

Тульская область Белгородская область Шебекино
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