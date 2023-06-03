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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Объявленные в розыск за бандитизм и мошенничества россияне экстрадированы в РФ из Парагвая

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Из Парагвая экстрадировали двоих мужчин, разыскиваемых по каналам Интерпола за бандитизм и мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала Волк журналистам в субботу.

Как уточнила представитель полиции, один из экстрадированных - Андрей Андреев, который разыскивается с 2000 года за участие в преступной группировке. Андреев обвиняется в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы.

"В частности, следствием предварительно установлена причастность банды к убийству бизнесмена, его сына и троих охранников в Курортном районе Санкт-Петербурга, которое совершено в 2000 году", - отметила Волк.

Представитель ведомства сообщила, что Андреев скрылся от российского правосудия за границей. В 2011 году он был задержан правоохранителями Парагвая и осужден за незаконный оборот наркотиков. Срок отбытия наказания истек в марте 2023 года, после чего было принято решение об экстрадиции разыскиваемого в Россию.

"Второй экстрадированный - Роман Морозов, который с 2021 года находился в розыске по обвинению в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества", - сказала Волк.

По версии следствия МВД, обвиняемый похищал автомобили и недвижимость, а также в качестве владельца ломбарда присваивал ювелирные изделия, которые были заложены клиентами с правом последующего выкупа. Морозов был объявлен в международный розыск по инициативе УМВД России по Волгоградской области.

"Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче обвиняемых парагвайской стороной был удовлетворен. Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов", - резюмировала Волк.

МВД России Ирина Волк Парагвай экстрадиция
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