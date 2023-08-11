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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Вьетнам передал России обвиняемого в наркоторговле

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама экстрадировали в Россию Даниила Колодницкого, обвиняемого в наркоторговле, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Гражданин России Колодницкий был передан в аэропорту Ханоя сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2018 года обвиняемый участвовал в деятельности анонимного сообщества, созданного для распространения наркотиков и психотропных веществ на территории Москвы.

"Криминальный товар продавался через интернет-магазин, размещенный на платформе HYDRA (Гидра). Участникам организованной группы вменяется шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки", - рассказали в МВД.

Колодницкий скрылся от следствия за границей, в июле 2020 года он объявлен в международный розыск. В следующем году он был обнаружен на территории Вьетнама. О его экстрадиции ходатайствовала Генпрокуратура России.

МВД Интерпол Генпрокуратура Вьетнам Ханой ФСИН
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