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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП, которое произошло в субботу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, около 05:20 мск на 554 км автодороги "Москва -Уфа" в Воротынском районе автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газон".

"В результате ДТП водитель и три пассажира Nissan скончались, из них двое несовершеннолетних. Также женщина и несовершеннолетний пассажир доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Нижегородская область ДТП
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