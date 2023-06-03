Число жертв автоаварии в Нижегородской области увеличилось до пяти

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 5 человек, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП - ребенок 2020 г.р. (...) В настоящий момент по причине ДТП погибли 5 человек", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 4 погибших. Авария с участием двух автомобилей произошла на 554 км автодороги "Москва -Уфа" в Воротынском районе Нижегородской области.