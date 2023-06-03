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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Число жертв автоаварии в Нижегородской области возросло до шести

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Скончалась еще одна пострадавшая в автоаварии в Нижегородской области, число жертв ДТП увеличилось до шести человек, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП - женщина 1988г.р. В настоящий момент, по причине ДТП погибли 6 человек", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 5 погибших. Авария произошла на 554 км автодороги "Москва -Уфа" в Воротынском районе Нижегородской области.

Нижегородская область
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