Природные пожары на площади 4,7 тыс. га тушат в Свердловской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Два десятка природных пожаров на общей площади 559 гектаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный департамент информационной политики/

Отмечается, что по итогам 2 июня в регионе действовало 13 природных пожаров на общей площади 4,7 тыс. гектаров, из них локализовано семь пожаров на площади 4,2 тыс. гектаров.

В тушении пожаров задействованы свыше 850 человек, привлечено более 130 единиц техники, а также спецавиация.