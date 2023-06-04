В Свердловской области за сутки локализовали восемь природных пожаров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Восемь природных пожаров на общей площади 4,2 тыс. гектаров локализовали в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный департамент информационной политики в воскресенье.

"По итогам 3 июня в регионе действовало 17 природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. гектаров, из них локализовано восемь возгораний на площади 4,2 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров.

В тушении пожаров задействованы 750 человек, привлечено порядка 140 единиц техники, а также спецавиация.