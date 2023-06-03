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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Белгородский губернатор сообщил о пяти погибших от обстрелов региона за сутки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных обстрелах с украинской стороны, которые были зафиксированы на территории региона за минувшие сутки.

Так, по данным главы региона, самые массированные удары снова пришлись по территории Шебекинского округа.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 371 единица различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших - две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В городе Шебекино пострадало промышленное предприятие. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

Кроме того, написал губернатор, в Валуйском горокруге снаряды "Града" выпущены по частному сектору в селе Соболевка - зафиксировано 18 прилётов. Погибли три человека.

В Белгороде, предварительно в результате работы ПВО, зафиксированы повреждения уличного освещения.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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