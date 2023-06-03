Жителей Шебекино из ПВР Белгорода временно переселят в районы области и другие регионы РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в субботу о временном расселении в районы области и другие российские регионы жителей Шебекино, размещенных ранее в трех пунктах временного размещения (ПВР), организованных в городе.

"Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым. Отправка идет автобусами", - написал он в своем телеграм-канале.

Демидов отметил, что тех, кто захотел остаться в Белгороде, организованно направляют в общежития вузов и ссузов. "За сегодня планируем перевезти всех, кто остановился в трех наших ПВР", - написал мэр.

Он добавил, что информационные центры, в которых работают представители всех ведомств, будут развернуты в каждом новом пункте.

Накануне Демидов проинформировал, что в ПВР, обустроенных в областном центре, размещено порядка 2,5 тыс. жителей Шебекино.

Со своей стороны губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о перевозе жителей Шебекино из больших пунктов временного размещения в более комфортные. "Продолжим перераспределение людей из больших ПВР в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей. Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По информации пресс-службы областного правительства, 3 июня очередная группа детей из обстреливаемых украинскими военными районов отправлена в другие регионы.

"Сегодня 600 детей из Грайворонского и Шебекинского городских округов отправились на летний отдых. 300 человек уехали в Калужскую область, еще столько же - в Ярославскую. Проводил ребят на отдых губернатор Вячеслав Гладков", - сказали в пресс-службе.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.