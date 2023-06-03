Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Жителей Шебекино из ПВР Белгорода временно переселят в районы области и другие регионы РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в субботу о временном расселении в районы области и другие российские регионы жителей Шебекино, размещенных ранее в трех пунктах временного размещения (ПВР), организованных в городе.

"Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым. Отправка идет автобусами", - написал он в своем телеграм-канале.

Демидов отметил, что тех, кто захотел остаться в Белгороде, организованно направляют в общежития вузов и ссузов. "За сегодня планируем перевезти всех, кто остановился в трех наших ПВР", - написал мэр.

Он добавил, что информационные центры, в которых работают представители всех ведомств, будут развернуты в каждом новом пункте.

Накануне Демидов проинформировал, что в ПВР, обустроенных в областном центре, размещено порядка 2,5 тыс. жителей Шебекино.

В РоссииЖители Шебекина получат зарплаты и пенсии досрочноЧитать подробнее

Со своей стороны губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о перевозе жителей Шебекино из больших пунктов временного размещения в более комфортные. "Продолжим перераспределение людей из больших ПВР в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей. Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По информации пресс-службы областного правительства, 3 июня очередная группа детей из обстреливаемых украинскими военными районов отправлена в другие регионы.

"Сегодня 600 детей из Грайворонского и Шебекинского городских округов отправились на летний отдых. 300 человек уехали в Калужскую область, еще столько же - в Ярославскую. Проводил ребят на отдых губернатор Вячеслав Гладков", - сказали в пресс-службе.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Шебекино Белгород Валентин Демидов Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали три диверсионные группы ВСУ

Белгородский губернатор сообщил о пяти погибших от обстрелов региона за сутки

Рябков заявил, что США заранее предупредили РФ о намерении ввести контрмеры в рамках ДСНВ

Замглавы МИД РФ назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Арктический порт Тикси станет международным

Число жертв автоаварии в Нижегородской области возросло до шести

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });