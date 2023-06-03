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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минобороны РФ заявило о росте числа желающих пойти служить по контракту

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили об увеличении желающих заключить контракт на военную службу.

"Граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. К каждому кандидату применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения. Все мероприятия отбора проводятся в тесном взаимодействии Минобороны России с главами регионов", - сообщили в ведомстве.

"Наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области", - заявили в Минобороны РФ.

"Пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров. Специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта. Необходимую информацию можно найти на сайте "Служба по контракту - настоящее дело" или позвонить на единый номер информационно-справочной службы 117", - говорится в сообщении.

Минобороны
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