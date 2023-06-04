В Кремле не видят просвета в российско-американских отношениях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Просвет в отношениях между США и Россией не просматривается, ситуация оптимизма не вызывает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Просвет не просматривается. Ну вы знаете состояние дел на российско-американском треке, оптимизма это особо не вызывает", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.