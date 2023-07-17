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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

В Кремле считают, что разрывать отношения с США после атаки на Крымский мост не стоит

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что нужно полностью разорвать дипотношения с Вашингтоном и Лондоном после очередной атаки на Крымский мост и с учетом поставок вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас никаких иллюзий нет. Нужно ли что-то разрывать полностью, вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"В самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения. Об этом сейчас не может быть речи, но каналы для диалога все равно нужны", - добавил он.

По словам Пескова, в Кремле, тем не менее, знают, " насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона, ряда европейских столиц и Североатлантического альянса".

Дмитрий Песков Крымский мост Украина США
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