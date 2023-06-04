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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе по украинским военным аэродромам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью атаковали военные аэродромы ВСУ, поражены командные пункты и техника.

"Сегодня ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказал представитель ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
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