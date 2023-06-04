В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе по украинским военным аэродромам
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью атаковали военные аэродромы ВСУ, поражены командные пункты и техника.
"Сегодня ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.
"Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказал представитель ведомства.