Военные РФ поразили в районе Днепропетровска цех по сборке украинских беспилотников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные высокоточным оружием наземного базирования поразили цех по сборке украинских беспилотников в районе города Днепропетровск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, уничтожен 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, "средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Конашенков заявил, что в Запорожской области и ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Представитель Минобороны РФ сказал, что "поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики и города Сумы".