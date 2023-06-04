Украинский беспилотник сбит в Курской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике в городе Суджа.

"В Судже наши парни приземлили беспилотник (...) Судя по раскраске, принадлежал батальону" Азов" (В РФ признан в террористической организацией и запрещен - ИФ). Благодарю за службу пограничников и армейцев!", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.