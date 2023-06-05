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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июня

Наступление ВСУ, в США поднят истребитель для перехвата потерявшего связь гражданского самолета, Ибрагимович завершил карьеру

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило о пресечении наступления ВСУ на южно-донецком направлении. В ведомстве добавили, что генерал Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления.

- Истребитель был поднят в США для перехвата не реагировавшего на сигналы гражданского самолета. В итоге, самолет потерпел крушение, на борту находились четыре человека.

- Украинский беспилотник сбит в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Более 60 человек пострадали в результате столкновений на Западном берегу Иордана. В их числе трое израильтян и 59 палестинцев.

- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Свое решение он озвучил после завершения матча "Милан" - "Верона" (3:1).

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