Режим ЧС введен в городе Армавире на Кубани

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб принял решение о введении в городе Армавире Краснодарского края режима чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В Армавире введен режим ЧС. Такое решение принял сегодня оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с введением режима ЧС в Армавире по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия "Армавиргортранс". На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков.

Также изменена работа общественного транспорта маршрутов №8 и №9. Кроме этого, перекрыто движение автотранспорта по улице Советской Армии от ул. Краснодарской до ул. Пожарского. Но общественный транспорт на этом участке продолжает свою работу в штатном режиме.

Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений, добавили в краевом оперштабе.

Продолжают ликвидировать последствия непогоды также в станице Холмской Абинского района, где в результате сильных дождей произошли подтопления 25 придомовых территорий, из них в восемь домов зашла вода. Кроме этого 30 придомовых территорий подтопило в Кореновске, эвакуация населения не требуется. Работают комиссии по обследованию, уточнили в ведомстве.