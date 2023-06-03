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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Количество подтопленных домовладений в Лабинском районе Краснодарского края превысило 170

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Лабинском районе Краснодарского края, где оказались затопленными более 170 домовладений, сообщает в субботу в телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

"Ликвидируем последствия подтопления. Стихия нанесла новый удар. (...) На данный момент поступило 360 сообщений о подтоплении, со слов жителей вода зашла в 171 домовладение", - написал Забураев.

Он отметил, что в пункт временного размещения были доставлены три семьи, которые оказались в зоне риска.

"Обстановку усугубляют грунтовые воды, они постоянно прибывают. Самая непростая ситуация в нижней террасе города. Во многих домах уже откачали воду, сейчас в работе еще 14 адресов", - уточнил Забураев.

В пресс-службе МЧС сообщили, что подтопление домовладений произошло также в Апшеронском районе Краснодарского края.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, вследствие выпадения осадков в виде дождя в МО Апшеронский район произошло подтопление 27 придомовых территорий, из них в 13 домов зашла вода", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более сотни домовладений оказались потоплены в Лабинском районе Кубани.

Краснодарский край Владимир Забураев
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