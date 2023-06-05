Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Песков не стал комментировать сообщения о начале наступления ВСУ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к официальным сообщениям о начале наступления ВСУ.

Прокомментировать сообщения Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодня ранее заявление, которое было сделано ведомством. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что было пресечено наступление вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении, начатое с утра 4 июня.

"Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сказал он.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении жителей Димитровграда

Акции Polymetal подешевели на 5,1% на корпоративных новостях

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

Балтфлот РФ начал маневры с участием около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов

Два дрона упали на трассе М-3 в Калужской области, движение перекрыто

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о пресечении наступления ВСУ на южно-донецком направлении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });