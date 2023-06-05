Песков не стал комментировать сообщения о начале наступления ВСУ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к официальным сообщениям о начале наступления ВСУ.

Прокомментировать сообщения Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодня ранее заявление, которое было сделано ведомством. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что было пресечено наступление вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении, начатое с утра 4 июня.

"Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



"В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сказал он.