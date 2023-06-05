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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Минобороны РФ заявило, что пресечено наступление ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что пресекли наступление вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении введением в бой 23-ей и 31-ой механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта", - сообщил Конашенков.

"Своих задач противник не добился, успеха не имел", - заявил он.

"В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сказал Конашенков.

"Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении", - сообщил он.

Игорь Конашенков Минобороны РФ
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