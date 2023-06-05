В МИД РФ заявили, что Москва пока не видит перспектив продления "зерновой сделки"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве пока не видят перспектив продления "зерновой сделки", консультации продолжаются, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы их не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Вершинин отметил, что "это помогло бы обеспечить лучшую продовольственную безопасность".

"Но существующие существенные перекосы, на которые мы указывали раньше, до сих пор не устранены. Их надо устранять", - отметил замминистра.

Отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона предпринять какие-то ответные меры в рамках нынешней сделки, если условия по запуску аммиакопровода не будут выполнены, он сказал: "Я любом случае мы исходим из того, что заключенные имеющиеся договоренности должны выполняться в полном объеме: без перекоса в ту или иную сторону. Иначе такие дозволенности не будут работать".