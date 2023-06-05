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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Что произошло за день: понедельник, 5 июня

Смертельное отравление людей сидром в Ульяновской и Самарской областях, заявление российских военных о сдерживании попыток ВСУ атаковать на южно-донецком направлении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемнадцать человек насмерть отравились сидром в Ульяновской и Самарской областях. Ульяновский губернатор Алексей Русских сообщил, что всего в регионе 35 пострадавших, 16 из них умерли. Два случая отравления зарегистрированы в Удмуртии. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр". Задержан подозреваемый - 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области.

- Минобороны РФ заявило о сдерживании попыток ВСУ атаковать на южно-донецком направлении.

- США ввели санкции против семи россиян и компании-производителя керамики за предполагаемые попытки дестабилизации ситуации в Молдавии.

- В МИД РФ заявили, что Москва пока не видит перспектив продления "зерновой сделки". Консультации продолжаются, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

- Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединился к президентской гонке: он будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев.

- Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование диверсантами бельгийского оружия на территории России. О таких фактах недавно сообщила Washington Post. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страна передавала Украине оружие с условием, что оно может применяться только в целях обороны и на украинской территории.

- Умер сценарист мультфильмов "Фильм, фильм, фильм" и "Незнайка на Луне" Владимир Голованов. Ему было 83 года.

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