Плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за обрушения опоры

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась в ночь на вторник из-за обрушения одной опоры, сообщил представитель экстренных служб региона.

"Плотина не выдержала: одна опора рухнула, и пошло затопление", - сказал он, уточнив, что обстрелов ГЭС ночью не было.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре прошлого года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы.

По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.