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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июня

Частично разрушена Каховская ГЭС, остановлено наступление ВСУ на южно-донецком направлении, Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Плотина Каховской ГЭС частично разрушилась, идет затопление.

- Остановлено наступление ВСУ на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, общие потери украинских войск составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь "Леопардов" производства ФРГ, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

- Российское министерство обороны предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС. Соответствующий проект постановления опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- Австралия планирует направить Украине бронемашины Hawkei, сообщает The Sydney Morning Herald. По информации Australian Financial Review, также обсуждается поставка 41 списанного самолета австралийских Королевских ВВС F/A-18 Hornet.

- Эмманюэль Макрон высказался против открытия офиса НАТО в Токио. Как пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, президент Франции считает, что альянс должен ограничиться Северной Атлантикой.

- Президент США Джо Байден пока не определился, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержит Вашингтон.

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