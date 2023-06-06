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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Глава Новой Каховки предупредил о возможных проблемах с подачей воды в Крым

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области может привести к проблемам с поставкой воды в Крым, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Северо-Крымский канал построен таким образом, что вода самотеком течет в Крым. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, из которого питается канал, стремительно падает. (...) Проблемы с обеспечением водой, возможно, будут", - сказал он.

Ранее Леонтьев заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились шандоры (задвижки) плотины Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, но эвакуация населения пока не требуется.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре 2022 года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепр Крым Новая Каховка Каховская ГЭС Владимир Леонтьев
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