Обследование угольных шахт ДНР для выявления рентабельных продлится до конца года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ утвердило программу восстановления шахт в Донецкой народной республике (ДНР), обследования на предмет рентабельности будут завершены до конца года, сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

"Программа утверждена, она включает шахты, которые могут стать рентабельными. Проводились обследования, теперь каждую шахту изучают инвесторы, они делают заключение, по которому они должны сказать, что да, эта шахта будет рентабельна, и тогда она будет добывать уголь в российских реалиях. Обследовать они будут до конца года", - сказал он журналистам в кулуарах международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" во вторник.

При этом Мочальников отказался уточнить количество шахт, включенных в программу.

В середине 2022 года со ссылкой на теперь уже бывшего председателя правительства ДНР Виталия Хоценко сообщалось, что крупный российский бизнес планируется привлекать в угольную промышленность Донбасса.

"Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс", - говорил тогда Хоценко.

По его данным, всего за 2021 год в ДНР суммарно было добыто 7 млн тонн коксующегося и энергетического угля, 4,7 млн тонн из них пришлось на пять республиканских госпредприятий, управляющих 12 шахтами.