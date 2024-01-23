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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор ввел на шахтах Луганской и Донецкой народных республик режим постоянного надзора без применения административных штрафов и готовит программы их модернизации. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину сообщил руководитель службы Александр Трембицкий.

"Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов, хорошо понимаем их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт, работаем с потенциальными инвесторами в этом направлении", - сказал Трембицкий.

По его словам, на шахтах готовятся и утверждаются превентивные мероприятия для соблюдения требований в области промышленной безопасности.

В частности, проведена идентификация радиационных источников. "На территории новых субъектов РФ 39 объектов с более чем 720 радиационными источниками - это медицинские, промышленные и (предприятия) в области добычи", - уточнил Трембицкий.

Кроме того, по его словам, проводится идентификация и инвентаризация опасных производственных объектов в ЛНР и ДНР.

"Идентифицировали порядка 800 опасных производственных объектов, около 200 из них уже зарегистрированных в российском реестре таких объектов. Таким предприятиям, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства, (...) начали выдавать лицензии", - сообщил глава Ростехнадзора.

ДНР Донбасс ЛНР Ростехнадзор
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