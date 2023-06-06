Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Федеральная программа русского языка и литературы начнет действовать в школах с 1 сентября

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Федеральная программа русского языка и литературы начинает действовать во всех российских школах с 1 сентября текущего года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

В поздравлении с Днем русского языка, отмечаемого в день рождения Александра Пушкина, глава правительства отметил, что сохранение русского языка является государственной задачей.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах стартует единая федеральная программа русского языка и литературы", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что власти уделяют особое внимание улучшению качества преподавания русского языка, подготовке учителей, ведут работу по созданию словарей, справочников и грамматик, совершенствованию законодательства.

"Реализуются значимые образовательные и просветительские проекты - "Тотальный диктант", конкурсы "Давайте говорить правильно", "Декламируй". Эти знания дают возможность общаться на одном языке, читать в подлиннике произведения классиков, лучше узнавать культуру, историю, традиции России", - заявил премьер.

Он также отметил необходимость бережного отношения к русскому языку в век высоких технологий, заботы о его чистоте и правильности речи.

РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Вступил в силу приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Метанол не обнаружен в пробах напитка, которым могли отравиться жители Ульяновской области

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

Три жительницы Пензы госпитализированы с алкогольным отравлением

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Власти начали эвакуацию из подтопленных домов после повреждения Каховской ГЭС

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Глава Новой Каховки заявил, что Каховская ГЭС не подлежит ремонту

Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });