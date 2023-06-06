Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Фонд Wikimedia оштрафован еще на 3 млн руб. за неудаление информации из "Википедии"

Сумма штрафов, назначенных фонду в 2023 году, превысила 15 млн руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. фонду Wikimedia за неудаление из "Википедии" информации, подлежащей удалению, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи об украинском военизированном националистическом объединении, признанном в РФ террористическим и запрещенным.

Это уже девятое наказание, назначенное Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. Общая сумма по девяти штрафам составляет 15,9 млн руб.

Wikimedia Foundation Википедия Wikimedia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили о достаточных запасах воды для обеспечения Крыма

В Чувашии выявлен случай отравления сидром

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Вступил в силу приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Метанол не обнаружен в пробах напитка, которым могли отравиться жители Ульяновской области

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

Три жительницы Пензы госпитализированы с алкогольным отравлением

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Власти начали эвакуацию из подтопленных домов после повреждения Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });