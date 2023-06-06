Фонд Wikimedia оштрафован еще на 3 млн руб. за неудаление информации из "Википедии"

Сумма штрафов, назначенных фонду в 2023 году, превысила 15 млн руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. фонду Wikimedia за неудаление из "Википедии" информации, подлежащей удалению, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи об украинском военизированном националистическом объединении, признанном в РФ террористическим и запрещенным.

Это уже девятое наказание, назначенное Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. Общая сумма по девяти штрафам составляет 15,9 млн руб.