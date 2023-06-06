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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Viber и Telegram грозят штрафы до 4 млн рублей из-за запрещенного контента

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении мессенджеров Viber и Telegram, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Сервисам вменяется неудаление подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Им грозят административные штрафы до 4 млн руб.

Viber в России впервые привлекается к ответственности за такое правонарушение.

Дата заседаний будет определена позднее. Дело находится в производстве мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Ранее в июне за неудаление контента мессенджер WhatsApp получил штраф в 3 млн рублей. Компанию обвинили в том, что она не удалила по требованию Роскомнадзора информацию о продаже ограниченного к распространению медицинского препарата.

Viber Telegram WhatsApp Роскомнадзор Таганский суд
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