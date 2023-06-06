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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Кремле заявили о достаточных запасах воды для обеспечения Крыма

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Крыму есть запас прочности по обеспечению водой за счет запасов местных водохранилищ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенный запас прочности. Имеется в виду уровень воды там в водохранилищах", - сказал Песков во вторник журналистам.

Он напомнил, что шаги по стабильному обеспечению Крыма водой предпринимались еще до того, как Россия получила контроль над Северо-Крымским каналом.

Пресс-секретарь президента при этом заявил, что одной из целей подрыва плотины Каховской ГЭС, в котором Москва обвинила украинские власти, была попытка перерезать поступление воды в Крым.

"Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с повреждением Каховской ГЭС.

Он добавил: "Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются".

Президент РФ Владимир Путин получает доклады от министерства обороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС.

Песков подчеркнул, что диверсия "потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить".

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