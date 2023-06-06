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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле категорически опровергли причастность России к подрыву Каховской ГЭС и заявили, что это результат спланированной диверсии Киева.

"Мы можем их (обвинения) решительно отвергнуть. Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие с украинской стороны обвинения в причастности России к подрыву на Каховской ГЭС.

По словам Пескова, "всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим".

Пресс-секретарь президента при этом заявил, что одной из целей подрыва плотины Каховской ГЭС была попытка перерезать поступление воды в Крым.

В ночь на вторник были разрушены задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов.

Дмитрий Песков Каховская ГЭС
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