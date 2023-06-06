Глава Минобороны РФ заявил о гибели 71 российского военного при отражении наступления ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В ходе отражения наступления ВСУ за последние три дня погиб 71 российский военный, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения" , - сообщил министр во вторник.

"Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", - сказал глава ведомства.