Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Глава Минобороны РФ заявил о гибели 71 российского военного при отражении наступления ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В ходе отражения наступления ВСУ за последние три дня погиб 71 российский военный, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения" , - сообщил министр во вторник.

"Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", - сказал глава ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях

Число погибших из-за суррогатного сидра в Ульяновской области достигло 20

Число погибших из-за суррогатного сидра в Ульяновской области достигло 20

Захар Прилепин награжден орденом Мужества

Военная операция на Украине

С затопленных территорий за Каховской ГЭС вывезли около 900 человек

Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет

Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет

Подъем уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг максимальной отметки в 11 метров

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу антикоррупционного главка МВД РФ Сугробова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });