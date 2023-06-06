Шойгу обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подрыв сооружений Каховской ГЭС совершила украинская сторона, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", - сказал он.

Ранее в Кремле возложили ответственность за разрушение сооружений ГЭС на украинскую сторону.

"Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обвинения в адрес России он решительно отверг.

Следственный комитет России расследует случившееся как теракт. По версии следствия, плотина ГЭС разрушилась "в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины".

Задвижки плотины и другие надводные сооружения ГЭС разрушились в ночь на 6 июня. Из Каховского водохранилища начался сброс воды, вода затапливает населенные пункты на берегах Днепра.