Жаркая погода в ряде регионов РФ угрожает будущему урожаю, аграрии ждут дождей. Обзор

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода, которая стоит в последнее время на Урале, в Поволжье и Сибири, стала реальной угрозой для будущего урожая, прежде всего зерна, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

Эту ситуацию могут исправить обещанные синоптиками дожди. Но все будет зависеть от их интенсивности.

Посевы уже угнетены

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области, в районах на юге области, где большие посевные площади, из-за жаркой погоды агрокультуры уже угнетены.

"Запасов влаги в почве практически нет, осадков нет. На посевах это все, конечно же, отражается негативно. Если жара и отсутствие дождя будут продолжаться, то возможны засуха и гибель посевов. Зерно, соответственно, будет щуплым, мелким, - не исключили в ведомстве. - Если температура понизится в ближайшее время и начнутся дожди, то ситуация может нормализоваться. Но здесь все будет зависеть от того, на сколько снизится температура и сколько выпадет осадков".

По данным пресс-службы, в северных районах традиционно ситуация лучше. "Однако, что в этом году будет (с урожайностью - ИФ), прогноз пока давать рано", - добавил представитель областного ведомства.

По данным Минсельхоза региона, яровой сев зерновых в области завершен.

В Минсельхозе Кемеровской области также обеспокоены недостатком влаги, который может негативно отразиться на валовом сборе и качестве урожая. В настоящее время специалисты объезжают поля и берут пробы на остаточное количество влаги в почве.

По результатам обследования будет сделан вывод и дана оценка состоянию посевов, сказали в ведомстве.

Рисков пока нет, но нужны нормальные дожди

В Оренбургской области жаркая и сухая погода пока не повлияла на посевы зерновых. Но может повлиять, если дефицит осадков будет сохраняться долгое время, прогнозируют в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Недостаток осадков может привести к тому, что озимые зерновые сформируют колосья с недостаточным количеством зерен (так называемая череззерница), а яровые не в полной мере сформируют продуктивные стебли. Но у нас сегодня начались осадки, а на западе области пошли хорошие дожди", - сказали в Минсельхозе региона.

В Красноярском крае пока продолжается посевная кампания – засеяны 82% запланированных площадей. Пока рисков потери урожая нет.

Но, как сказали в краевом Минсельхозе, если в июне и дальше не будет нормальных дождей, то высоких сборов зерновых можно не ждать.

Завершают сев и аграрии Саратовской области. Засеяно 97% от запланированной площади в 2,9 млн га, сообщили в областном Минсельхозе.

Жары в области не было, среднеобластной показатель продуктивной влаги под зерновыми культурами достаточный и оптимальный. "На фоне небольшой и умеренной засоренности большинство полей озимых и яровых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сказали в ведомстве.

Выручат агротехнологии

В ближайшие дни планируют завершить посевную и в Курганской области, сообщили в областном департаменте.

"Еще на стадии подготовки к ней аграриям было рекомендовано внедрять ресурсосберегающие технологии и использовать агротехнологические приемы с учетом климатических условий, - заявили в ведомстве. - Это должно положительно отразиться на урожае текущего года".

Посевы второй половины мая в регионе ещё не взошли. Здесь надеются на то, что прогнозируемые дожди увеличат запас продуктивной влаги в почве и положительно скажутся на всходах.

На своевременное использование агротехнологических приемов для сохранение влаги рассчитывают и в агрохолдинге "Сибагро" (Томск).

Как заявил его исполнительный директор Виталий Павлюк, боронование полей, проведенное в апреле на полях Уральского и Тюменского свинокомплексов для закрытия влаги, позволило сохранить ее.

"Снег сошел в этом году рано, боронование – одна из важных составляющих посевной кампании – было проведено еще в апреле, когда земля была напитана водой после таяния снега. Поэтому есть обоснованное убеждение в том, что оно поможет сохранить земле влагу в течение значительного времени", - сказал он.

При этом он отметил, что условия для посевной кампании в этом году были хорошие: достаточно влаги и солнца для зерна, которое положили в землю. К тому же агрохолдинг использует семена собственного производства. Это помогает не только поддерживать высокое качество урожая, но защищает от перепадов цен на рынке, сказал Павлюк.

Преддверие засухи

Как заявил эксперт зернового рынка Александр Корбут, температура воздуха в последние дни в Сибири, Поволжье (в основном на левом берегу Волги) и на Урале, по разным оценкам, на 4-10 градусов выше нормы.

По его словам, в Уральском регионе за последние два месяца осадков выпало 32% от нормы. "Это маловато", - полагает специалист. Такая же примерно картина и на востоке Приволжского федерального округа. В большинстве регионов Сибири "запасов продуктивной влаги где-то 6 мм, это очень мало". "Это уже преддверие засухи", - считает он.

"Пока нельзя сказать, что ситуация для аграриев критическая, потому что ожидаются дожди в конце текущей или начале следующей недели. Однако вопрос в том, какие это будут дожди - насколько они смогут увлажнить почву и где пройдут, - сказал он. - Но если в ближайшие дни они все-таки пройдут, то через 10-12 дней станет ясно, что будет с вегетационным индексом (характеризует уровень развития растений - ИФ)".

"Хотя уже весьма вероятно, что и в Сибири, и в Поволжье урожай будет ниже, чем средний многолетний, не сравнивая уже с прошлогодним рекордным, - сказал он. - Надежду на позитивный результат сохраняет то, что основные посевы в Сибири – яровые". При этом он отметил, что беспокойство вызывают высокие температуры и засушливые явления и в соседнем Казахстане.

Корбут напомнил, что Сибирь является одним из крупных производителей зерна в РФ. "В прошлом году здесь было собрано 18 млн тонн зерна. В этом году, думаю, будет 14,5-15 млн тонн. Если погода даст позитив", - сказал он.

По данным Росстата, в Уральском федеральном округе в 2022 году было собрано 7,2 млн тонн зерна, в Приволжском – 36,9 млн тонн. Оба показателя в 1,9 раза выше урожая 2021 года.

В целом в 2022 году урожай зерна в РФ составил 157,7 млн тонн. В этом году Минсельхоз рассчитывает на сбор в 123 млн тонн.