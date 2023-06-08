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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Жара и дефицит осадков привели к угнетению посевов в регионах Сибири и Урала

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Урожай зерна в этом году, по прогнозам, будет хороший, но из-за жары и дефицита осадков в ряде регионов Сибири и Урала возникли сложности. Ситуацию могут поправить дожди, которые ожидаются в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже сделан прогноз, будет хороший урожай, более детальные оценки будут позже. Но появились сложности. Дефицит осадков особенно ощущается на Урале и очень сильно - на юге западной Сибири, это сопровождается еще жарой невыносимой - плюс 38-40 градусов. Это, конечно, создает сложности, приводит к угнетению растений", - сказала Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Однако, отметил он, уже в ближайшие дни в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях начнутся осадки, ожидается понижение температуры.

Сибирь является одним из крупных производителей зерна в РФ. В прошлом году здесь было собрано 18 млн тонн. В этом году, по прогнозу экспертов, сбор может снизиться до 14,5-15 млн тонн.

По данным Росстата, в Уральском федеральном округе в 2022 году было собрано 7,2 млн тонн зерна, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году.

В целом в 2022 году урожай зерна в РФ составил 157,7 млн тонн. В этом году Минсельхоз рассчитывает на сбор в 123 млн тонн.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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