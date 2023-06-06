Российские военные сообщили о контроле над селом Берховка под Артемовском (Бахмутом)

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что сообщение об оставлении российскими войсками населенного пункта Берховка в районе Артемовска (Бахмута) не соответствует действительности.

"Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении успешно отражена, вклиниться в оборону им не дали.

Минобороны РФ во вторник распространило кадры, на которых, как сообщается, российские военные объезжают населенный пункт Берховка. По их словам, в селе нет боев, населенный пункт находится под контролем ВС РФ.