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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Российские военные сообщили о контроле над селом Берховка под Артемовском (Бахмутом)

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что сообщение об оставлении российскими войсками населенного пункта Берховка в районе Артемовска (Бахмута) не соответствует действительности.

"Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении успешно отражена, вклиниться в оборону им не дали.

Минобороны РФ во вторник распространило кадры, на которых, как сообщается, российские военные объезжают населенный пункт Берховка. По их словам, в селе нет боев, населенный пункт находится под контролем ВС РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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