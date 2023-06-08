Военные РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в зоне СВО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Две попытки ротации украинских войск на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сорвали российские военнослужащие, сообщил на брифинге начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Сорваны две попытки ротации вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях, а также уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа и два миномётных расчёта в полосе обороны Шестой общевойсковой и Первой танковой армий", - сказал Зыбинский.

По его словам, что в ходе боевых действий на купянском направлении разведкой группировки войск "Запад" вскрыто перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

Огнем из гаубицы "Мста-С" уничтожена одна боевая машина пехоты ВСУ в районе Кисловки, а в районе населенного пункта Роднянское огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожена одноименная РСЗО противника, отметил Зыбинский.

Он также добавил, что из зенитного ракетного комплекса "Тор" был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат "Эльф".