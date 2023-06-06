Правительство к августу обдумает требования к локализации машин для такси и каршеринга

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Владимир Путин поручил правительству РФ заняться разработкой требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга.

Соответствующее поручение дано президентом по итогам заседания президиума Госсовета от 4 апреля.

Правительство к 1 августа должно рассмотреть вопрос "о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью".

При необходимости предполагается также внесение соответствующих изменений в законодательство.

Заинтересованность в обновлении парков такси в РФ с прошлого года высказывал "АвтоВАЗ", заявлявший о необходимости предоставлять высоколокализованным игрокам российского автопрома преференции на этом направлении.