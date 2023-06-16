"Соллерс" предложил создать консорциум автопроизводителей ради локализации производства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Соллерс" считает целесообразным объединить усилия крупнейших российских автопроизводителей на базе инвестиционного консорциума, что позволило бы обеспечить эффект объема для дальнейшей локализации отсутствующих в России технологий для автопрома, разделив риски и предоставив гарантии потенциальным технологическим партнерам.

Такое предложение на ПМЭФ высказал гендиректор "Соллерса" Николай Соболев. Он констатировал, что сжатие российского авторынка снизило потенциал для локализации отсутствующих в стране технологий.

"При рынке в 1 млн автомобилей, который мы в лучшем случае будем иметь (в 2023 году - ИФ), и с учетом высокой доли импорта - по итогам четырех месяцев доля импорта, которая всегда была на уровне 15%, составила 46%, а в сегменте грузовиков превысила 60% - по сути локальное производство не будет обеспечивать масштаба для эффективной локализации. Поэтому первое, что нужно делать, несомненно, в нашем понимании - это стимулировать скорейшее возвращение рынка на уровень трехлетней давности, как минимум до 1,8 млн автомобилей", - сказал Соболев.

Он добавил, что для решения первоочередных проблем локализации в автопроме помимо объема рынка важна кооперация автопроизводителей, которые традиционно решают проблемы локализации собственной компонентной базы в индивидуальном порядке.

"Нам кажется, что можно было бы реализовать новый инструментарий - инвестиционный консорциум, который бы позволял вместе инвестировать под совместные гарантии выборки объемов со стороны OEM'ов (Original Equipment Manufacturer, оригинальный производитель продукции - ИФ) с возможным привлечением компонентщиков. Чтобы на этот инвестиционный консорциум или на его участников против конкретных обязательств предоставлялись бы существенные меры господдержки", - сказал Соболев.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума, топ-менеджер "Соллерса" уточнил, что предложение подразумевает не просто кооперацию в части НИОКР, а объединения усилий ключевых игроков автопрома "по локализации тех технологий и компонентов, которых у нас сейчас вообще нет". В частности, речь технологий в области активной и пассивной безопасности, электронных систем управления.

"Есть наши основные крупные национальные автопроизводители. Всем нужны, допустим, технологии пассивной безопасности, которые сейчас в основном импортные. Понятно, что просто все это из Европы перекочевало по аутсорсингу в Китай. Можно было бы выбрать, допустим, одного технологического партнера и совместно инвестировать в рамках этого так называемого инвестиционного консорциума, совместно вкладывать в разработку и индустриализацию и получать объемы этого консорциума", - уточнил Соболев.

"Сейчас это все как? Поставщику говорят: приди, и мы, может быть, дадим тебе объемы. Поставщик испытывает определенные сложности с этим. Можно было бы взять технологию и реализовать ее совместно, соинвестируя в нее и получая меры господдержки. Об этом речь", - добавил он.

По словам гендиректора "Соллерса", компания в ближайшее время сформулирует озвученные на форуме предложения для их дальнейшей проработки. "Это хорошая наработка, которая позволит объединиться, разделить риски. Определяем перечень базовых технологий, которых нет: мы, например, свои объемы видим; коллеги - тоже. Дальше мы должны отработать с Минпромторгом инструментарий и работать вместе", - сказал Соболев журналистам.

По его словам, что в структуре "Соллерса" все разработки, связанные с кастомизацией, с подготовкой следующего поколения продукции - в частности, брендов Sollers и УАЗ - ведет дочерняя компания "Соллерс Инжиниринг". "Мы планируем активно увеличивать численность и компетенции, в том числе работая в партнерстве с нашими китайскими коллегами в рамках "Соллерс Инжиниринга". Что касается кооперации между инжиниринговыми компаниями, мы активно работаем с ФГУП "НАМИ" по компонентам и пользуемся теми компетенциями, которые у них созданы - они, действительно, есть по ряду направлений", - добавил он.