Путин поручил направлять на поддержку промышленности добровольные взносы от продажи иностранных промактивов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Добровольные взносы, получаемые при продаже иностранными инвесторами активов в РФ, сделки по которым проходят по представлению Минпромторга РФ, будут в приоритетном порядке направляться на поддержку производства через Фонд развития промышленности (ФРП), финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и обратного инжиниринга.

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета от 4 апреля опубликовано на сайте Кремля.

Как указано в документе, речь идет о "средствах, полученных в результате уплаты в федеральный бюджет добровольных взносов при совершении сделок по отчуждению активов в сфере промышленности и торговли, принадлежащих иностранным резидентам, связанным с недружественными государствами, в части, касающейся взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых Минпромторгом России на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации".

Эти средства будут направляться на докапитализацию ФРП, поддержку проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях разработки приоритетной промышленной продукции, поддержку программ обратного инжиниринга и программ, предусматривающих создание центров инженерных разработок.

Идею использовать таким образом средства, получаемые в виде добровольного взноса при выходе иностранных инвесторов с российского рынка (так называемый "налог на выход" составляет не менее 5% от рыночной стоимости продаваемых активов), в апреле в ходе Госсовета озвучил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нужно усилить работу по НИОКРам и обратному инжинирингу. Эти механизмы целесообразно дополнительно поддержать за счет части поступлений от сделок с иностранным бизнесом, который, как вы уже прокомментировали, "не бойцы" и уходит. Также из этого источника можно частично решить задачу дофинансирования программы поддержки региональных фондов развития промышленности", - сказал он, обращаясь к Путину.