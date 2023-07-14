В Кремле считают приоритетом защиту интересов российских компаний, а не западных

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что правительство в первую очередь принимает все меры в интересах российской экономики для того, чтобы обезопасить отечественные компании от агрессивных действий со стороны Запада.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать предложение главы РСПП Александр Шохина к правительству перейти от политики "кнута к прянику" в отношении зарубежных компаний в России.

"Правительство, действительно, на фоне тех беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес в других странах, соответственно, принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний, в первую очередь", - сказал Песков.

По информации "Ведомостей", ранее в июле подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями составила перечень из десяти требований к иностранцам, желающим выйти из российского бизнеса.