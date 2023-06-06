Черчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного года

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2024/25 учебного года ввести уроки по основам черчения для учеников 5-9 классов и курс черчения в 10-11 классах для обучающихся по техническому профилю.

Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", - говорится в поручении президента.

Срок исполнения поручения - до 1 августа 2023 года. Ответственный - премьер РФ Михаил Мишустин.

4 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Туле на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленности предложил вернуть в школу черчение. По его словам, об этом просят все: "химия, металлургия, "оборонка", инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов".

"Это начало азов по инженерным знаниям. (...) Понятно, что сейчас много программного обеспечения, которое в 3D чертит, вертит, создает и все такое прочее, но это не мое мнение - это говорят конструктора, молодые инженеры, технологи всех направлений всех отраслей: верните, пожалуйста, черчение в школьное образование", - заявил Дюмин.

Министр просвещения Сергей Кравцов позднее в апреле отметил в интервью "Российской газете", что "черчение из школы не уходило". "Да, в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов. Но модуль черчения сегодня есть в учебном предмете "Технология". Черчение преподается в инженерных классах. Регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности", - пояснил он.