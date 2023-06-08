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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин осудил навязывание государствам чуждых шаблонов в сфере образования

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться своими достижениями в области педагогики, но подчеркнул недопустимость навязывания государствам чужих шаблонов в сфере образования и воспитания.

Он сказал об этом в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования, который проходит в Казани.

"Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия имеет мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. "Такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодёжи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития", - отметил он.

По его словам, в России "создана современная модель управления качеством образования", а также действует "одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи".

"Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников", - отметил Путин.

Он заверил, что Россия поддерживает "права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей".

Владимир Путин
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