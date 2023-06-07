Шойгу потребовал сократить сроки ввода новых производственных мощностей "Алмаз-Антея"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей" и потребовал ускорить введение новых производственных мощностей концерна, сообщило российское военное ведомство.

"Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия", - говорится в сообщении.

Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО.

Он "указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам", информирует ведомство.

Шойгу отметил, что во время поездок по предприятиям он видит, что "площадки запускаются за два-три месяца".

"Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж, и тут же идет наладка следующего", - сказал он.

Глава концерна ВКО "Алмаз Антей" Ян Новиков доложил министру, "что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции". "Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника", - говорится в сообщении.

Шойгу отметил, что "продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО)".