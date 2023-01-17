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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Президент поблагодарил сотрудников оборонных предприятий за напряженный труд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании по экономике отметил рост мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса и поблагодарил их сотрудников за напряженный труд.

"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал президент.

"В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке за напряженный, ответственный труд", - добавил он.

В декабре он благодарил руководителей и работников предприятий ОПК за добросовестный труд и за вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны. Тогда он поставил задачу в короткие сроки обеспечить войска всем необходимым вооружением. Также президент сказал, что рассчитывает, что гособоронзаказ в 2023 году в части производства и поставок вооружений будет выполнен в полном объеме.

Владимир Путин СВО
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