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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

"Ростелеком" планирует запустить электронный регистр доноров крови

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" планирует запустить в 2023 году электронный регистр доноров крови, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.

Он напомнил, что уже действует регистр доноров костного мозга.

"Сегодня уже более 22 тысячи человек высказали желание стать донорами. Эта база активно сегодня используется врачами", - добавил он.

Осеевский рассказал президенту о еще одном масштабном проекте - цифровизации Росреестра. "С 1 марта каждый гражданин страны может бесплатно получить информацию и выписки обо всех объектах недвижимости, которыми он владеет, и занимает это всего три секунды. Каждый день от 15 до 20 тыс. человек пользуются этими услугами", - заявил глава "Ростелекома".

Ростелеком Росреестр Михаил Осеевский
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