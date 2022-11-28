"Ростелеком" будет подрядчиком по разработке реестра выбросов парниковых газов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило ПАО "Ростелеком" единственным подрядчиком осуществляемых Минэкономразвития в 2022-2023 годах работ по созданию реестра выбросов парниковых газов в рамках государственной информсистемы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Госконтраты на разработку и развитие реестра будут заключены с компанией на срок до 30 ноября 2023 года, говорится в распоряжениях, опубликованных на портале правовой информации.

"Ростелеком" может привлечь субподрядчиков и соисполнителей при условии, если сама компания совместно со своими "дочками" возьмет на себя не менее 50% совокупного стоимостного объема обязательств по этим госконтрактам. При этом не менее 5% стоимостного объема обязательств по госконтрактам должно быть исполнено самим "Ростелекомом".

Федеральный реестр выбросов парниковых газов будет аккумулировать сведения из углеродной отчетности природопользователей, отчетов регулируемых организаций о выбросах парниковых газов, а также информацию о целевых показателях сокращения выбросов ПГ. Система, среди прочего, будет взаимодействовать с реестром углеродных единиц.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами.

1 сентября на Сахалине стартовал эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до 31 декабря 2028 года.